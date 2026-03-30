В Украине март завершится дождливой погодой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, холодно будет на западе Украины, днем всего +4…+9 градусов, в Карпатах еще ниже, поэтому в горах возможен снег.

В большинстве областей будет значительно теплее, +10…+15 градусов.

В Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и в Кропивницком с районами в течение дня ожидается +14 ... +19 градусов.

В Киеве март завершится дождливой и сравнительно теплой погодой. Влажный воздух прогреется в столице до +15 градусов.

"Неделя в дальнейшем в Украине будет преимущественно влажной, с периодическими дождями", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, в конце марта погода в Украине начнет меняться. В частности, ожидаются дожди и незначительное похолодание.