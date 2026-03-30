В Украине март завершится дождливой погодой
Март завершится влажной погодой. Температура воздуха во вторник ожидается неоднородной
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, холодно будет на западе Украины, днем всего +4…+9 градусов, в Карпатах еще ниже, поэтому в горах возможен снег.
В большинстве областей будет значительно теплее, +10…+15 градусов.
В Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и в Кропивницком с районами в течение дня ожидается +14 ... +19 градусов.
В Киеве март завершится дождливой и сравнительно теплой погодой. Влажный воздух прогреется в столице до +15 градусов.
"Неделя в дальнейшем в Украине будет преимущественно влажной, с периодическими дождями", – подытожила Н.Диденко.
Как сообщалось, в конце марта погода в Украине начнет меняться. В частности, ожидаются дожди и незначительное похолодание.