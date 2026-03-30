Умер известный актер и народный артист Украины

В возрасте 88 лет скончался народный артист Украины, кинорежиссер и актер Виллен Новак. Он автор таких кинолент, как «Ринг», «Почему я жив» и «Принцесса на бобах»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальный союз кинематографистов Украины.

Вилен Новак был народным артистом Украины, членом-корреспондентом Национальной академии искусств Украины, членом Национального союза кинематографистов Украины, режиссером, сценаристом и актером.

Его коллеги отметили, что "Виллен Новак был олицетворением целой эпохи", ведь создал десятки известных кинолент, среди которых "Ринг", "Вторжение", "Гу-га" и "Принцесса на бобах".

