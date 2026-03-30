Умер известный актер и народный артист Украины
В возрасте 88 лет скончался народный артист Украины, кинорежиссер и актер Виллен Новак. Он автор таких кинолент, как «Ринг», «Почему я жив» и «Принцесса на бобах»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальный союз кинематографистов Украины.
Вилен Новак был народным артистом Украины, членом-корреспондентом Национальной академии искусств Украины, членом Национального союза кинематографистов Украины, режиссером, сценаристом и актером.
Его коллеги отметили, что "Виллен Новак был олицетворением целой эпохи", ведь создал десятки известных кинолент, среди которых "Ринг", "Вторжение", "Гу-га" и "Принцесса на бобах".
Напомним, во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик Артур Петров. Он служил в 43-й бригаде.
30 марта 2026, 13:36Степан Гига может стать Героем Украины
29 марта 2026, 16:40Всемирно известный художник Иван Марчук судится с бывшим депутатом за свои картины
29 марта 2026, 14:15
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"
30 марта 2026, 16:06На Днепропетровщине ремонт дорог "переоценили" в 300 тысяч
30 марта 2026, 15:45В Украине март завершится дождливой погодой
30 марта 2026, 15:42В Харьковской области создали частное подразделение ПВО
30 марта 2026, 15:29На Хмельнитчине полиция задержала наркоторговцев с "солями" на 1,5 млн грн
30 марта 2026, 15:11В Харькове монахи занимались сексом с несовершеннолетними девушками и снимали это на видео
30 марта 2026, 14:58В Херсоне дрон атаковал микроавтобус, мужчина получил тяжелые ранения
30 марта 2026, 14:32В Черкасской области военнослужащий сбил подростка на "зебре"
30 марта 2026, 14:17В Киеве из-за такси продавали наркотики
30 марта 2026, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Все блоги »