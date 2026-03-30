Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 870 оккупантов, четыре танка, четыре бронемашины, 48 артсистемы, а также 183 единицы автомобильной техники врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 30.03.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 29 марта дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.