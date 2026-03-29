15:15  29 марта
Армия РФ сбросила авиабомбу на Краматорск
11:58  29 марта
На Днепропетровщине трижды эвакуировали поезд через российские атаки
10:39  29 марта
РФ атаковала гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесщины
UA | RU
UA | RU
29 марта 2026, 14:15

Всемирно известный художник Иван Марчук судится с бывшим депутатом за свои картины

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Художник с мировым именем Иван Марчук заявил, что вынужден судиться о передаче права на его произведения с бывшим народным депутатом Михаилом Апостолом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление художника в соцсетях.

Помощница Ивана Марчука Тамара Стрипко рассказала, что речь идет о правах на все произведения, созданные художником за около 80 лет работы. Это около 5 тысяч работ.

По словам художника, весной 2020 года Михаил Апостол и его "приспешники" представили определенный договор о намерениях, заверив, что он недействителен без нотарильного удостоверения. Марчук, доверяя Апостолу, подписал документы, не читая.

Как позже обнаружила его помощница, в документах говорилось о передаче исключительных авторских прав на работы Марчука на 100 лет всего за 10 тысяч гривен.

Незадолго до этого Марчук сделал операции на глазах, и он не мог вчитываться в предоставленные документы.

"Нравно ли такое положение вещей, когда я уже почти год в свои девяносто борюсь в судах за мной создана при жизни, чтобы она служила Украине, а не купцы мошенников? Есть ли управа на урод, и кто стоит за их самоуверенностью и дерзостью?", – заявил художник.

Иван Марчук – выдающийся современный украинский живописец, народный художник Украины и лауреат Национальной премии им. Шевченко, основатель уникальной техники "плентонизм". В 2007 году британская газета The Daily Telegraph включила его в рейтинг "Сто гениев современности". Марчук создал более 5000 картин и провел более 150 монографических выставок.

Напомним, в Ивано-Франковске в возрасте 66 лет скончался краевед и художник Андрей Шабунин. Он скончался в середине марта 2026 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »