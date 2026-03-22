СБС Украины уничтожили два российских "Бука" в Брянской области

В ночь на 22 марта Силы беспилотных систем Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" и пускозаряжающую установку "Бук-М2" в Брянской области России

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, передает RegioNews.

По его словам, по "Букам" отработали пилоты 413 отдельной мощной группы "Рейд" Сил беспилотных систем.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили радиолокационную станцию "Триумф" из состава комплекса С-400 в Донецкой области.

Бровди уточнил, что на 22 марта СБС уничтожили уже 26 элементов российской ПВО. Он обнародовал видео поражения ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" и РЛС "Триумф".

В общей сложности, по его словам, "Птахами" СБС уничтожено или поражено 7073 единицы личного состава противника и 25 612 уникальных враждебных целей.

