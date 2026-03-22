22 марта 2026, 15:47

СБС Украины уничтожили два российских "Бука" в Брянской области

Скриншот с видео
В ночь на 22 марта Силы беспилотных систем Украины уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" и пускозаряжающую установку "Бук-М2" в Брянской области России

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, передает RegioNews.

По его словам, по "Букам" отработали пилоты 413 отдельной мощной группы "Рейд" Сил беспилотных систем.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили радиолокационную станцию "Триумф" из состава комплекса С-400 в Донецкой области.

Бровди уточнил, что на 22 марта СБС уничтожили уже 26 элементов российской ПВО. Он обнародовал видео поражения ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" и РЛС "Триумф".

В общей сложности, по его словам, "Птахами" СБС уничтожено или поражено 7073 единицы личного состава противника и 25 612 уникальных враждебных целей.

Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.

Украина РФ война СБС Бук-М2 Бук-М3
