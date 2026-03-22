22 березня 2026, 15:47

СБС України знищили два російських "Буки" у Брянській області

22 березня 2026, 15:47
Скриншот із відео
У ніч на 22 березня Сили безпілотних систем України знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та пуско-заряджальну установку "Бук-М2" у Брянській області Росії

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

За його словами, по "Буках" відпрацювали пілоти 413 окремої потужної групи "Рейд" Сил безпілотних систем.

Крім того, українські бійці знищили радіолокаційну станцію "Тріумф" зі складу комплексу С-400 на Донеччині.

Бровді уточнив, що станом на 22 березня СБС знищили вже 26 елементів російської ППО. Він оприлюднив відео ураження ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" та РЛС "Тріумф".

Загалом, за його словами, "Птахами" СБС знищено або уражено 7073 одиниці особового складу противника та 25 612 унікальних ворожих цілей.

Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Україна РФ війна СБС Бук-М2 Бук-М3
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
