СБС України знищили два російських "Буки" у Брянській області

У ніч на 22 березня Сили безпілотних систем України знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та пуско-заряджальну установку "Бук-М2" у Брянській області Росії

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

За його словами, по "Буках" відпрацювали пілоти 413 окремої потужної групи "Рейд" Сил безпілотних систем.

Крім того, українські бійці знищили радіолокаційну станцію "Тріумф" зі складу комплексу С-400 на Донеччині.

Бровді уточнив, що станом на 22 березня СБС знищили вже 26 елементів російської ППО. Він оприлюднив відео ураження ЗРК "Бук-М3", ПЗУ "Бук-М2" та РЛС "Тріумф".

Загалом, за його словами, "Птахами" СБС знищено або уражено 7073 одиниці особового складу противника та 25 612 унікальних ворожих цілей.

