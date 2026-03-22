22 марта 2026, 13:36

Как найти себя после войны: 5 советов от ветерана

22 марта 2026, 13:36
Фото: ГО "Захист держави"
Переход с фронта в гражданскую жизнь – отдельная борьба. Ранение, длительное лечение, поиск нового смысла после войны – путь, который приходится проходить многим ветеранам

Об этом рассказывает ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Своим опытом делится ветеран Сергей Билань, представитель Ровенской областной организации общественной организации.

После двух ранений и восстановления он нашел опору в общественной деятельности, адаптивном спорте и поддержке других ветеранов.

Его главные советы:

  1. Не закрывайтесь в себе – рядом всегда есть люди, готовые поддержать: семья, собратья, другие ветераны.
  2. Ищите реабилитацию и новые возможности – даже когда кажется, что шансов нет, мир не без добрых людей и помощи.
  3. Почувствуйте жизнь снова – путешествия, спорт, общение помогают пережить психологическую перезагрузку.
  4. Найдите новый способ быть полезным, если старые дела уже не выходят. Общественная деятельность и работа с ветеранами может стать новой опорой.
  5. Двигайтесь – адаптивный спорт и физическая активность помогают восстановить психологическое состояние и веру в жизнь.

Сергей отмечает: "Брат, не волнуйся - ты не один. Как на войне был взвод, где один за всех и все за одного, так и здесь. Мы вместе. И мы знаем, что делать".

Напомним, ранее специалисты ГО "Захист Держави" рассказали, как правильно поддержать ребенка защитника или защитницы. Главное правило – не обманывать и не отмалчиваться. Дети очень эмоционально испытывают фальшь, и это порождает еще больше страха. Однако правда должна быть дозирована.

