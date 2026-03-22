Як знайти себе після війни: 5 порад від ветерана

Про це розповідає ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Своїм досвідом ділиться ветеран Сергій Білань, представник Рівненського обласного осередку громадської організації.

Після двох поранень та відновлення він знайшов опору в громадській діяльності, адаптивному спорті та підтримці інших ветеранів.

Його головні поради:

Не закривайтеся в собі – поруч завжди є люди, готові підтримати: родина, побратими, інші ветерани. Шукайте реабілітацію та нові можливості – навіть коли здається, що шансів немає, світ не без добрих людей і допомоги. Відчуйте життя знову – подорожі, спорт, спілкування допомагають пережити психологічне перезавантаження. Знайдіть новий спосіб бути корисним, якщо старі справи вже не виходять. Громадська діяльність та робота з ветеранами можуть стати новою опорою. Рухайтеся – адаптивний спорт та фізична активність допомагають відновити психологічний стан і віру в життя.

Сергій наголошує: "Брате, не переймайся – ти не один. Як на війні був взвод, де один за всіх і всі за одного, так і тут. Ми разом. І ми знаємо, що робити".

