У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали удару по об'єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Росії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Це підприємство забезпечує переробку нафти та виробляє пально-мастильні матеріали, які використовуються для потреб російської армії.

За попередніми даними, на НПЗ пошкоджена установка вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Саратовський НПЗ є одним із найстаріших у Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки на заводі становив 4,8 млн тонн на рік.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Сили оборони України продовжать удари по стратегічних об’єктах врага до припинення збройної агресії РФ.

Нагадаємо, раніше безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії. Після влучання на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.