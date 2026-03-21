В Харькове прошел Форум благотворительности "Партнерство ради жизни: государство, община, благотворительность", во время которого меценат и основатель Благотворительного фонда Денис Парамонов презентовал стратегический план деятельности фонда на 2026-2027 годы

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова, передает RegioNews.

Мероприятие прошло в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Лысенко. Мероприятие посетили Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко и городской голова Богодухова Владимир Белый. Также к Форуму присоединились представители властей разных уровней, общественных организаций, культурных деятелей и спортсменов. Медицинское сообщество представил директор Института сердца – кардиохирург Борис Тодуров, а культурное – генеральный директор-художественный руководитель ХНАТОБ Игорь Тулузов.

По словам мецената Дениса Парамонова, ближайшие два года станут периодом масштабирования помощи и реализации системных проектов его благотворительного фонда, направленных на поддержку людей, развитие медицины, спорта, культуры и восстановления громад.

"Сегодня в Харькове прошел первый Форум благотворительности, организованный нашим Фондом — и для меня это больше, чем событие. Это еще один важный шаг в деле, которое давно стало частью моей жизни. Благотворительность для меня – это не просто помощь, а философия ежедневных решений и действий. В центре каждого нашего проекта – Человек. Мы работаем системно: поддерживаем медицину, развиваем спорт, сохраняем культурное наследие, а также оперативно реагируем на запросы о помощи. За 5 лет реализовали более 100 проектов, помогли 750 больницам – это тысячи спасенных жизней. Спасибо всем, кто присоединился. Верю, что наши проекты станут примером эффективного взаимодействия", – подчеркнул Денис Парамонов.

Одним из ключевых направлений Фонда в следующие два года станет поддержка медицины. Фонд планирует помочь не менее 100 больницам, прежде всего в регионах, наиболее пострадавших после начала полномасштабного вторжения. В частности, уже на апрель этого года предусмотрена передача современного медицинского оборудования флагману украинской трансплантологии – Институту сердца, среди которого система CATSmart для непрерывной автотрансфузии крови во время операций.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил важность партнерства между обществом и благотворительным сектором и роль социально-ответственного бизнеса.

"Это очень важно, когда есть синергия между территориальными громадами, когда есть общие проекты. Мы хорошо понимаем, насколько сложно сейчас работает бизнес, особенно в прифронтовых громадах, в Харькове, но, несмотря на все, нужно, чтобы была социальная поддержка друг друга. Хочу поблагодарить Дениса Парамонова за его позицию, ведь во время войны можно было бы по-разному работать, можно было бы и не помогать, но это его социальная ответственность, поэтому очень благодарен ему за это. Надеюсь, что вместе будем воплощать еще больше проектов", – подчеркнул Игорь Терехов.

Во время своего выступления на Форуме благотворительности председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко поблагодарила Дениса Парамонова за организованную встречу и подчеркнула, что уже не помнит столь крупных благотворительных форумов за последние годы.

"Мы можем увидеть проекты, реализованные Фондом Дениса Парамонова, пообщаться, наработать планы на будущее, потому что для областной власти и городской сохранение бизнеса и рабочих мест в нашем регионе крайне важно и необходимо. Хочу поблагодарить Дениса Парамонова за то, что он помогал и поддерживал Областную детскую клиническую больницу. Поблагодарить за наши громады, которые также получали поддержку в виде медицинского оборудования для центральных районных больниц", – отметила Татьяна Егорова-Луценко.

Также она добавила, что еще до полномасштабного вторжения говорила с Денисом Парамоновым о Сковородиновке, ее восстановлении.

"Он продолжает это направление, не опуская руки и делает все для того, чтобы культурное наследие было сохранено. Хочу пожелать терпения и желания дальше быть меценатом, и чтобы команда Дениса Парамонова работала дальше, а наша задача как областной власти делать все, чтобы вы имели эти возможности", – отметила председатель Харьковского облсовета.

Татьяна Егорова-Луценко также вручила Денису Парамонову часы-отличие "Председателя Харьковского областного совета" за помощь Харьковскому региону.

В свою очередь, городской голова Богодухова Владимир Белый рассказал о сотрудничестве с Благотворительным фондом Дениса Парамонова. Он добавил, что SMK Group, владельцем которого является Денис Парамонов, заплатил больше всего налогов в прошлом году в местный бюджет Богодуховского района – более 41 млн грн.

"Скажу, что в поселке Счастливое был сельский клуб в очень плохом состоянии: крыша провалилась, окон и дверей не было. Мы встретились, этот проект обсудили, а затем Благотворительный фонд Дениса Парамонова все отремонтировал. Теперь там самый лучший спортклуб "SMK-SPORT", где бесплатно занимаются дети и уже проходят соревнования уровня Харьковской области", – сказал городской голова Богодухова.

Также он вспомнил о спортивном зале в Богодухове, который не работал более 10 лет и только благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова там был наведен порядок.

"Теперь это лучший боксерский клуб "SMK-SPORT", где тренируются дети со всей Богодуховской громады и там проходят межобластные соревнования. Как только Фонд поддержал футбольную команду "NIKA SMK", клуб выиграл Чемпионат Харьковщины в 2025 году. Также Денис Парамонов принял решение и построил лучшее футбольное поле в поселке Счастливое. Благодарю за такое сотрудничество", – резюмировал Владимир Белый.

Что касается стратегических инициатив Фонда, то в последующие два года особое место займет развитие спорта – открытие школы гребли в Харькове и запуск новых боксерских клубов в Харькове и Белой Церкви. Также фонд планирует принять участие в поддержке программ разминирования украинских территорий, передавая специальную технику соответствующим службам. Кроме того, фонд планирует расширить сотрудничество с Центром обмена пленными в Николаеве для поддержки процессов возвращения украинских военнопленных. Будут расширять и курсы тактической медицины – ежегодно соответствующую подготовку смогут получать не менее трех тысяч граждан.

Отдельное внимание – культурным и образовательным инициативам. В частности, в планах создание культурно-образовательного пространства на базе исторической местности Кадница в Харьковской области, что в перспективе может стать туристическим магнитом региона, и установление авторского Фонтана Сковороды в Белой Церкви.

Также фонд планирует более активно работать на международном уровне. Речь идет о создании культурных площадок и сети послов, которые будут популяризировать украинскую культуру за границей.

Напомним, меценат Денис Парамонов учредил одноименный благотворительный фонд 30 июля 2020 года. С этого времени Фонд уже реализовал около 100 проектов. Особое внимание уделено развитию медицинского направления, что позволило обеспечить дорогостоящим оборудованием более 750 больниц. Также Фонд развивает спорт, благодаря чему около тысячи детей по всей стране могут заниматься боксом, греблей, футболом, танцами. Благодаря программе Культурный_код было издано 6 книг о выдающихся украинцах, поддерживаются и развиваются культурные направления.