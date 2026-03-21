У Харкові відбувся Форум благодійності "Партнерство заради життя: держава, громада, благодійність", під час якого меценат і засновник Благодійного фонду Денис Парамонов презентував стратегічний план діяльності фонду на 2026-2027 роки

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова, передає RegioNews.

Подія пройшла у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. Лисенка. Захід відвідали Харківський міський голова Ігор Терехов, очільниця Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко та міський голова Богодухова Володимир Бєлий. Також до Форуму долучилися представники влади різних рівнів, громадських організацій, культурних діячів і спортсменів. Медичну спільноту представив директор Інституту серця – кардіохірург Борис Тодуров, а культурну – генеральний директор-художній керівник ХНАТОБ Ігор Тулузов.

За словами мецената Дениса Парамонова, найближчі два роки стануть періодом масштабування допомоги та реалізації системних проєктів його благодійного фонду, спрямованих на підтримку людей, розвиток медицини, спорту, культури та відновлення громад.

"Сьогодні у Харкові відбувся перший Форум благодійності, організований нашим Фондом – і для мене це більше, ніж подія. Це ще один важливий крок у справі, яка давно стала частиною мого життя. Благодійність для мене – це не просто допомога, а філософія щоденних рішень і дій. У центрі кожного нашого проєкту – Людина. Ми працюємо системно: підтримуємо медицину, розвиваємо спорт, зберігаємо культурну спадщину, а також оперативно реагуємо на запити допомоги. За 5 років реалізували понад 100 проєктів, допомогли 750 лікарням – це тисячі врятованих життів. Дякую всім, хто долучився. Вірю, що наші проєкти стануть прикладом ефективної взаємодії", – підкреслив Денис Парамонов.

Одним із ключових напрямків Фонду в наступні два роки стане підтримка медицини. Фонд планує допомогти щонайменше 100 лікарням, насамперед у регіонах, що найбільше постраждали після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, вже на квітень цього року передбачена передача сучасного медичного обладнання флагману української трансплантології – Інституту серця, серед якого система CATSmart для безперервної автотрансфузії крові під час операцій.

Міський голова Харкова Ігор Терехов відзначив важливість партнерства між громадою і благодійним сектором і роль соціально-відповідального бізнесу.

"Це дуже важливо, коли є синергія між територіальними громадами, коли є спільні проєкти. Ми добре розуміємо, наскільки складно зараз працює бізнес, особливо у прифронтових громадах, в місті Харкові, але, незважаючи на усе, потрібно, щоб була соціальна підтримка один одного. Хочу подякувати Денису Парамонову за його позицію, адже під час війни можна було б по-різному працювати, можна було б і не допомагати, але це його соціальна відповідальність, тому дуже вдячний йому за це. Маю надію, що разом будемо втілювати ще більше проєктів", – підкреслив Ігор Терехов.

Під час свого виступу на Форумі благодійності голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко подякувала Денису Парамонову за організовану зустріч і підкреслила, що вже не пам’ятає таких великих благодійних форумів за останні роки.

"Ми можемо побачити проєкти, які реалізовані Фондом Дениса Парамонова, поспілкуватися, напрацювати плани на майбутнє, тому що для обласної влади та міської збереження бізнесу та робочих місць в нашому регіоні є вкрай важливо та необхідно. Хочу подякувати Денису Парамонову за те, що він допомагав і підтримував Обласну дитячу клінічну лікарню. Подякувати за наші громади, які також отримували підтримку у вигляді медичного обладнання для центральних районних лікарень", – зазначила Тетяна Єгорова-Луценко.

Також вона додала, що ще до повномасштабного вторгнення говорила з Денисом Парамоновим про Сковородинівку, про її відновлення.

"Він продовжує цей напрямок, не опускаючи руки і робить усе для того, щоб культурна спадщина була збережена. Хочу побажати терпіння і бажання далі бути меценатом, і щоб команда Дениса Парамонова працювала далі, а наша задача, як обласної влади, робити усе, щоб ви мали ці можливості", – зазначила голова Харківської облради.

Тетяна Єгорова-Луценко також вручила Денису Парамонову годинник-відзнаку "Голови Харківської обласної ради" за допомогу Харківському регіону.

У свою чергу міський голова Богодухова Володимир Бєлий розповів про співпрацю з Благодійним фондом Дениса Парамонова. Він додав, що SMK Group, власником якого є Денис Парамонов, сплатив найбільше податків минулого року до місцевого бюджету Богодухівського району – понад 41 млн грн.

"Скажу, що в селищі Щасливе був сільський клуб в дуже поганому стані: дах провалився, вікон та дверей не було. Ми зустрілися, цей проєкт обговорили, а потім Благодійний фонд Дениса Парамонова усе відремонтував. Тепер там самий найкращий спортклуб "SMK-SPORT", де безкоштовно займаються діти і вже проходять змагання рівня Харківської області", – сказав міський голова Богодухова.

Також він згадав про спортивну залу в Богодухові, яка не працювала більше 10 років і лише завдяки Благодійному фонду Дениса Парамонова там було наведено лад.

"Тепер це найкращий боксерський клуб "SMK-SPORT", де тренуються діти з усієї Богодухівської громади і там відбуваються міжобласні змагання. Як тільки Фонд підтримав футбольну команду "NIKA SMK", клуб виграв Чемпіонат Харківщини в 2025 році. Також Денис Парамонов прийняв рішення і збудував найкраще футбольне поле в селищі Щасливе. Дякую за таку співпрацю", – резюмував Володимир Бєлий.

Щодо стратегічних ініціатив Фонду в наступні два роки окреме місце займає розвиток спорту – відкриття школи веслування у Харкові та запуск нових боксерських клубів у Харкові й Білій Церкві. Також фонд планує долучитися до підтримки програм розмінування українських територій, передаючи спеціальну техніку відповідним службам. Крім того, фонд планує розширити співпрацю з Центром обміну полоненими у Миколаєві для підтримки процесів повернення українських військовополонених. Розширюватимуть і курси тактичної медицини - щороку відповідну підготовку зможуть отримувати щонайменше три тисячі громадян.

Окрема увага – культурним та освітнім ініціативам. Зокрема, у планах створення культурно-освітнього простору на базі історичної місцевості Кадниця на Харківщині, що в перспективі може стати туристичним магнітом регіону, та встановлення авторського Фонтану Сковороди у Білій Церкві.

Також фонд планує активніше працювати на міжнародному рівні. Йдеться про створення культурних майданчиків та мережі амбасадорів, які популяризуватимуть українську культуру за кордоном.

Нагадаємо, меценат Денис Парамонов заснував однойменний благодійний фонд 30 липня 2020 року. З того часу Фонд вже реалізував близько 100 проєктів. Особлива увага приділена розвитку медичного напрямку, що дозволило забезпечити дороговартісним обладнанням понад 750 лікарень. Також Фонд розвиває спорт, завдяки чому близько тисячі дітей по усій країні мають змогу займатися боксом, веслуванням, футболом, танцями. Завдяки програмі Культурний_код було видано 6 книг про видатних українців, підтримуються і розвиваються культурні напрямки.