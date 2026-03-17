Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 марта с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Граждан просят экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно – в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 17 марта враг атаковал Украину 178 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 154 вражеских беспилотника.