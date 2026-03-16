Фото з відкритих джерел

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Депутат з посиланням на власні джерела повідомив, що затримано заступника начальника СБУ в Рівненський області полковника І. Бріку під час отримання хабара. Йдеться про суму в розмірі 620 тисяч доларів. Згідно з джерелами депутата, йдеться про отримання дозвільних документів, повʼязаних з видобутком бурштину.

Також з посиланням на джерела Олексій Гончаренко повідомив про затримання заступника керівника СБУ в Київській області. Йдеться про отримання хабара в розмірі 60 тисяч доларів.

"За даними моїх джерел, це був хабар за закриття кримінального провадження", - пише депутат.

Згодом блогер Ігор Лаченков повідомив деталі про затримання на Рівненщині. За його даними, у списку затриманих:

Олег Токарчук — заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Ігор Бріка — заступник начальника УСБУ в Рівненській області.

Андрій Авдієвський — посередник та "касир" схеми.

Що стосується грошей, то за закриття кримінальної справи проти групи компаній "Амбер Гальбін" вимагали 620 тисяч гривень, а щоденна "данина" з кожної працюючої помпи за спокійну роботу становить 400 доларів на добу.

