16 березня 2026, 17:30

Гучні затримання в СБУ: чиновників схопили на хабарях

Фото з відкритих джерел
У Київській та Рівненській області затримали заступників керівника СБУ. З'явились перші деталі

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Депутат з посиланням на власні джерела повідомив, що затримано заступника начальника СБУ в Рівненський області полковника І. Бріку під час отримання хабара. Йдеться про суму в розмірі 620 тисяч доларів. Згідно з джерелами депутата, йдеться про отримання дозвільних документів, повʼязаних з видобутком бурштину.

Також з посиланням на джерела Олексій Гончаренко повідомив про затримання заступника керівника СБУ в Київській області. Йдеться про отримання хабара в розмірі 60 тисяч доларів.

"За даними моїх джерел, це був хабар за закриття кримінального провадження", - пише депутат.

Згодом блогер Ігор Лаченков повідомив деталі про затримання на Рівненщині. За його даними, у списку затриманих:

Олег Токарчук — заступник начальника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
Ігор Бріка — заступник начальника УСБУ в Рівненській області.
Андрій Авдієвський — посередник та "касир" схеми.

Що стосується грошей, то за закриття кримінальної справи проти групи компаній "Амбер Гальбін" вимагали 620 тисяч гривень, а щоденна "данина" з кожної працюючої помпи за спокійну роботу становить 400 доларів на добу.

Напомним, антикоррупционные органы направили в суд обвинительный акт против двух бывших чиновников "Укрзализныци" и еще двух лиц, разоблаченных на хищении средств при закупке трансформаторов. Из-за этой схемы в 2022–2024 годах "Укрзализныця" понесла убытки почти на 95 млн грн.

