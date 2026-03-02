Фото: полиция

За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 30 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили пять многоэтажек и шесть частных домов.

Также оккупанты повредили частный автомобиль.

Из-за российских ударов погибли четыре человека, еще пятеро – получили ранения.

Напомним, в ночь на 2 марта российские военные ударили КАБами по Камышевахе Запорожского района. Получили ранения два ребенка.