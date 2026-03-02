Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Враг попал по открытой местности, предварительно, ракетой типа "Искандер-М". К счастью, пострадавших нет.

Чиновник добавил, что в течение воскресенья враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 2 марта российские военные ударили КАБами по Камышевахе Запорожского района. Получили ранения два ребенка.