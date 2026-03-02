Войска РФ атаковали три района Днепропетровщины: повреждены дома и предприятие, есть погибший
Ночью 2 марта враг с десяток раз атаковал три района области беспилотниками, артиллерией, РСЗО "Град" и авиабомбами
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Криворожье, кроме самого Кривого Рога, под ударом было Апостолово. Там повреждено транспортное предприятие.
На Синельниковщине россияне атаковали Покровскую громаду. Разрушены два частных дома, еще четыре повреждены. К сожалению, погиб 55-летний мужчина. Его тело спасатели достали из-под завалов одного из побитых домов.
На Никопольщине оккупанты попали в райцентр и Мировскую громаду. Повреждена пятиэтажка.
Напомним, в ночь на 2 марта враг нанес удар по Кривому Рогу. Повреждено предприятие, возникли пожары.
