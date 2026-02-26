13:15  26 лютого
МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили
26 лютого 2026, 14:24

ГРВІ в Україні: у шести областях перевищено середній рівень захворюваності

26 лютого 2026, 14:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
За тиждень з 16 до 22 лютого на ГРВІ в Україні захворіло 174 911 осіб – 80 023 дорослих та 94 888 дітей до 17 років. Це на 4,1% більше, ніж минулого тижня

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що госпіталізовано 5 771 пацієнта, з них 3 281 дитина.

Перевищення середнього рівня епідемічної інтенсивності ГРВІ зафіксовано у Волинській, Житомирській, Київській, Полтавській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Перевищення низького рівня – у Закарпатській, Львівській, Сумській та Черкаській областях. У Києві та інших регіонах показники відповідають фоновому рівню.

Захворюваність на COVID-19 за той самий період склала 196 випадків, що на 12,3% менше, ніж тижнем раніше.

Нагадаємо, в Полтавській області зафіксовано два смертельні випадки, спричинені вірусом грипу типу А. Зокрема, від ускладнень померла 13-річна дитина.

Також, за даними фахівців, на Миколаївщині циркулює найважчий вид грипу. Він швидко мутує і може спричинити важкі ускладнення: пневмонію, дихальну недостатність чи навіть менінгіт.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.

Україна ГРВІ COVID-19 захворюваність епідемічний поріг ЦГЗ
