В Херсонской области железнодорожный помогал оккупантам налаживать сообщения с РФ и Крымом.

Иллюстративное фото

В Херсонской области судили 60-летнего местного жителя. Оказалось, что он работал на россиян

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в мае 2022 года, во время временной оккупации Херсона, мужчина добровольно согласился на должность "начальника дистанции сигнализации и связи" в созданном оккупационными властями предприятии "Херсонская железная дорога".

Тогда мужчина начал выстраивать работу подразделения по правилам россиян. В частности, известно, что он убеждал сотрудников переходить на службу в оккупационную структуру и обещал им высокую зарплату.

"Заняв руководящую должность, мужчина формировал кадровый состав незаконного подразделения, организовывал инвентаризацию имущества и контролировал использование материально-технической базы. Под его руководством осуществлялись работы по восстановлению участков оптико-волоконных линий и средств связи, что позволило оккупантам запустить железнодорожное сообщение между захваченной частью Херсонщины, территорией РФ и аннексированным Крымом", - говорят в прокуратуре.

Приговор для мужчины вынесен заочно. Ему назначено 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение". Пятеро организаторов вражеских ячеек задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.