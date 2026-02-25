17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
17:25  25 февраля
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
15:59  25 февраля
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 18:10

В Херсонской области железнодорожный помогал оккупантам налаживать сообщения с РФ и Крымом.

25 февраля 2026, 18:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области судили 60-летнего местного жителя. Оказалось, что он работал на россиян

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в мае 2022 года, во время временной оккупации Херсона, мужчина добровольно согласился на должность "начальника дистанции сигнализации и связи" в созданном оккупационными властями предприятии "Херсонская железная дорога".

Тогда мужчина начал выстраивать работу подразделения по правилам россиян. В частности, известно, что он убеждал сотрудников переходить на службу в оккупационную структуру и обещал им высокую зарплату.

"Заняв руководящую должность, мужчина формировал кадровый состав незаконного подразделения, организовывал инвентаризацию имущества и контролировал использование материально-технической базы. Под его руководством осуществлялись работы по восстановлению участков оптико-волоконных линий и средств связи, что позволило оккупантам запустить железнодорожное сообщение между захваченной частью Херсонщины, территорией РФ и аннексированным Крымом", - говорят в прокуратуре.

Приговор для мужчины вынесен заочно. Ему назначено 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение". Пятеро организаторов вражеских ячеек задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
агент рф прокуратура Херсонская область
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
В Харькове работники ТЦК избили ветерана войны
25 февраля 2026, 19:19
Рада ограничила выплаты семьям пропавших без вести военных
25 февраля 2026, 18:26
На Бали полиция устроила рейд, чтобы найти якобы похищенного Игоря Комарава
25 февраля 2026, 18:25
В Воздушных силах отреагировали на задержание командующего логистикой и коррупционный скандал
25 февраля 2026, 18:07
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
25 февраля 2026, 17:39
В Запорожье россияне убили человека из артиллерии
25 февраля 2026, 17:30
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
25 февраля 2026, 17:25
Украинские спецназовцы атаковали российские системы ПВО во временно оккупированном Крыму
25 февраля 2026, 16:48
На правом берегу Киева постепенно возобновляют работу электротранспорта
25 февраля 2026, 16:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »