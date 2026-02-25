На Бали полиция устроила рейд, чтобы найти якобы похищенного Игоря Комарава

Фото из открытых источников

На Бали искали Игоря Камарова. Ранее о нем сообщали, что его якобы похитили

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В полиции за границей сообщили, что 28-летний гражданин Украины пропал без вести. Его похитили якобы 21 февраля. Теперь стало известно, что стражи порядка на Бали провели поиски Игоря Камарава. Использовали автомобили и мотоциклы.

Что известно об операции

Руководитель отдела по связям с общественностью Густи Нгурах Суардита рассказал, что рейд начали 22 февраля в 21:45 по местному времени, а в операции принимали участие десятки сотрудников отдела уголовных расследований.

"Рейд состоялся на границе Гианяра, в том числе на перекрестке шоссе Туликуп-Сидан. Во время операции было обыскано 120 автомобилей и 50 мотоциклов. Однако результаты были напрасными. Никаких следов убежавших в Гианяр похитителей не было найдено", - сообщили в полиции.

