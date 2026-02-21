11:31  21 февраля
РФ нанесла авиаудар по Сумам
Неизвестные с оружием напали на военнослужащих в Днепропетровской области
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
21 февраля 2026, 10:18

Герой Украины из Тернопольщины стал новым командиром 32-й отдельной механизированной бригады

21 февраля 2026, 10:18
фото: 20 минут
Уроженец Тернопольской области, майор Игорь Дикун, стал новым командиром 32-й отдельной механизированной бригады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "20 минут".

Игорь Дикун – выпускник Национальной академии сухопутных войск. Он сражается с 2014 года и прошел путь от командира взвода до заместителя командира 5-й отдельной штурмовой бригады.

"Для меня большая честь возглавить стальную бригаду. Я знаю ваш путь и цену каждого метра нашей земли", – заявил он.

Майор Дикун подчеркнул, что каждая жизнь для него ценна, а каждое боевое решение должно быть продуманным.

Напомним, в Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена. Речь идет о Николае Миге.

