Герой Украины из Тернопольщины стал новым командиром 32-й отдельной механизированной бригады
Уроженец Тернопольской области, майор Игорь Дикун, стал новым командиром 32-й отдельной механизированной бригады
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "20 минут".
Игорь Дикун – выпускник Национальной академии сухопутных войск. Он сражается с 2014 года и прошел путь от командира взвода до заместителя командира 5-й отдельной штурмовой бригады.
"Для меня большая честь возглавить стальную бригаду. Я знаю ваш путь и цену каждого метра нашей земли", – заявил он.
Майор Дикун подчеркнул, что каждая жизнь для него ценна, а каждое боевое решение должно быть продуманным.
Напомним, в Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена. Речь идет о Николае Миге.
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ на фронтеВсе новости »
21 февраля 2026, 08:36К жителям нескольких населенных пунктов Тернопольщины уже 3 месяца не ездят автобусы
20 февраля 2026, 16:38
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
21 февраля 2026, 13:14Очередной мастер-класс безответственности от президента
21 февраля 2026, 12:25Укрзализныця сообщила об изменениях движения поездов 21 февраля
21 февраля 2026, 11:58РФ нанесла авиаудар по Сумам
21 февраля 2026, 11:31В Запорожской области Силы беспилотных систем уничтожили российскую боевую машину стоимостью в несколько миллионов долларов
21 февраля 2026, 10:55Неизвестные с оружием напали на военнослужащих в Днепропетровской области
21 февраля 2026, 10:33Бывшему военному из Буковины, бросившему боевую гранату в полицейских, грозит пожизненное заключение
21 февраля 2026, 09:45В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
21 февраля 2026, 09:19Украинские военные уничтожили еще один российский вертолет
21 февраля 2026, 09:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы