Герой Украины из Тернопольщины стал новым командиром 32-й отдельной механизированной бригады

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "20 минут".

Игорь Дикун – выпускник Национальной академии сухопутных войск. Он сражается с 2014 года и прошел путь от командира взвода до заместителя командира 5-й отдельной штурмовой бригады.

"Для меня большая честь возглавить стальную бригаду. Я знаю ваш путь и цену каждого метра нашей земли", – заявил он.

Майор Дикун подчеркнул, что каждая жизнь для него ценна, а каждое боевое решение должно быть продуманным.

Напомним, в Донецкой области погиб военнослужащий из Тернопольщины, который летом вернулся из плена. Речь идет о Николае Миге.