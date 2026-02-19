В Украине может появиться новый праздник

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине могут ввести День украинской музыки. В парламенте уже определились с датой праздника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По словам нардепа, главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александра Санченко, с соответствующим обращением выступили представители музыкальной отрасли, в частности, Украинское агентство по авторским и смежным правам.

Предлагается отмечать День украинской музыки каждый год в третью субботу сентября – в память о фестивале "Червона рута" 1989 года, который стал знаковым событием для развития украинской культуры.

Как сообщалось, в июле 2023 года Верховная Рада изменила дату празднования Рождества и еще двух праздников. За соответствующий законопроект проголосовал 241 народный депутат.