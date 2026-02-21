Украинские военные уничтожили еще один российский вертолет

иллюстративное фото: из открытых источников

Силы обороны «приземлили» еще один российский вертолет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Отмечается, что это уже 348 пораженный вертолет армии РФ. Других деталей не раскрывалось.

Кроме того, за время войны Силы обороны Украины также поразили 435 российских самолетов, 1303 средства ПВО, 140 408 БпЛА оперативно-тактического уровня и 4314 крылатых ракет.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 февраля, потери российских кафиров составили 1010 бойцов. С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 1258890 человек.