Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ на фронте
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских захватчиков на утро субботы, 21 февраля 2026 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Итак, РФ в войне с Украиной по состоянию на 21 февраля потеряла:
- личного состава – около 1258890 (+1010) человек;
- танков – 11 685 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед;
- РСЗО – 1 651 (+2) ед;
- средства ПВО – 1303 (+0) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 348 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед;
- крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед;
- корабли / катера – 29 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед;
- специальная техника – 4073 (+0) ед.
Напомним, Зеленский заявил, что США и РФ выдвинули Украине одинаковые условия завершения войны – это вывод украинских войск из Донбасса.
