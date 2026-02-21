21:39  20 февраля
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
16:11  20 февраля
Во время боевого задания в Сумской области погиб известный украинский спортсмен
15:24  20 февраля
На выходных в Украине ожидается до 16 градусов мороза
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2026, 08:36

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ на фронте

21 февраля 2026, 08:36
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских захватчиков на утро субботы, 21 февраля 2026 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Итак, РФ в войне с Украиной по состоянию на 21 февраля потеряла:

  • личного состава – около 1258890 (+1010) человек;
  • танков – 11 685 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 063 (+3) ед;
  • артиллерийских систем – 37 429 (+42) ед;
  • РСЗО – 1 651 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1303 (+0) ед;
  • самолетов – 435 (+0) ед;
  • вертолетов – 348 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 140 408 (+1 527) ед;
  • крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед;
  • корабли / катера – 29 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 79 295 (+183) ед;
  • специальная техника – 4073 (+0) ед.

Напомним, Зеленский заявил, что США и РФ выдвинули Украине одинаковые условия завершения войны – это вывод украинских войск из Донбасса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Генштаб ВСУ потери россиян война
РФ атаковала Украину баллистикой и 128 беспилотниками: есть попадания на 14 локациях
20 февраля 2026, 09:20
Потери РФ на 20 февраля: Генштаб обновил данные
20 февраля 2026, 06:55
Россияне запустили по Украине 37 дронов: как отработала ПВО
19 февраля 2026, 09:44
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Украинские военные уничтожили еще один российский вертолет
21 февраля 2026, 09:05
На 10 браков в Украине приходится 7 разводов – статистика
21 февраля 2026, 08:56
Зеленский заявил, что США и РФ выдвинули Украине одинаковые условия завершения войны
20 февраля 2026, 23:09
РФ проводит инфооперации с целью заставить Украину расколоться и капитулировать, а для этого надо, чтобы все поссорились
20 февраля 2026, 22:57
В Минэнерего заявили об угрозе новых ударов РФ по энергетике
20 февраля 2026, 22:23
Главная проблема Украины в войне – не количество людей или техники, а качество управления
20 февраля 2026, 22:11
В Харькове российский дрон попал в дом
20 февраля 2026, 21:59
В Киевской области построят сотни домов для переселенцев
20 февраля 2026, 21:39
В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку
20 февраля 2026, 21:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Все блоги »