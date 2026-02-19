Фото: ГСЧС

Пожар произошел в Виннице 19 февраля на улице Павла Корнелюка в общежитии одного из учебных заведений

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в комнате на третьем этаже. Коменданты своевременно среагировали и эвакуировали на свежий воздух 120 жителей общежития.

Как выяснилось, причиной загорания стали оставленные без присмотра ноутбук и телефон на зарядке.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, 15 февраля в Черкассах произошел пожар в пятиэтажке. Огнеборцы спасли 14 человек, из них – три ребенка.