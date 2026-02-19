Во Львове задержали военного, который за $1000 обещал "службу в тылу"

Фото: ГПСУ

Во Львове разоблачили военнослужащего, пытавшегося незаконно обогатиться перед увольнением со службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, 35-летний фигурант нашел "клиента" и предложил ему помощь в трудоустройстве в Государственную пограничную службу. За 1000 долларов он обещал договориться о назначении в подразделение, не участвующее в боевых задачах.

Военного задержали непосредственно при получении денег. Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. За суммы от 12 до 18 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска.