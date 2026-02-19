Фото: полиция

В Стрыйском районе полиция сообщила о подозрении женщине, застрелившей собаку односельчанки. Происшествие случилось 24 января в одном из сел района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина увидела на своем дворе чужую собаку и выстрелила в нее из пневматической винтовки Crosman Phantom. От полученного ранения животное погибло. 37-летняя владелица собаки обратилась в полицию.

Следователи открыли дело по статье о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины). Женщине грозит до трех лет ограничение или лишение свободы.

Вскоре суд изберет 55-летней подозреваемой меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

