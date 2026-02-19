19:05  19 февраля
В Украине может появиться новый праздник
18:29  19 февраля
Стало известно, когда в Украину придет тепло
13:56  19 февраля
Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
19 февраля 2026, 21:18

Застрелила из винтовки: во Львовской области женщина получила подозрение за убийство собаки

19 февраля 2026, 21:18
Фото: полиция
В Стрыйском районе полиция сообщила о подозрении женщине, застрелившей собаку односельчанки. Происшествие случилось 24 января в одном из сел района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина увидела на своем дворе чужую собаку и выстрелила в нее из пневматической винтовки Crosman Phantom. От полученного ранения животное погибло. 37-летняя владелица собаки обратилась в полицию.

Следователи открыли дело по статье о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 УК Украины). Женщине грозит до трех лет ограничение или лишение свободы.

Вскоре суд изберет 55-летней подозреваемой меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Во Львовской области женщина получила подозрение за убийство собаки

Напомним, в Харьковской области будут судить 53-летнего мужчину, который из ружья застрелил собаку соседки.

Львовская область происшествия ружье собака животные жестокое обращение с животными
В Киеве мобилизовали мужчину с больным сердцем
19 февраля 2026, 20:51
В "Слуге народа" сделали заявление о реформе партии
19 февраля 2026, 20:28
В Виннице произошел пожар в общежитии учебного заведения
19 февраля 2026, 20:25
С начала отопительного сезона в Украине погибли более 800 человек
19 февраля 2026, 20:13
$1000 за службу в тылу: во Львове военный пытался заработать перед увольнением
19 февраля 2026, 19:56
Свет будут выключать, но не всем: как будут действовать графики 20 февраля
19 февраля 2026, 19:49
Заместитель председателя Днепропетровской ОВА пришла на встречу с ветеранами в часах за 5 миллионов
19 февраля 2026, 19:21
