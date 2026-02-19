В Киеве мобилизовали мужчину с больным сердцем

иллюстративное фото: из открытых источников

На Лесном массиве в Киеве работники ТЦК «бусифицировали» мужчину с больным сердцем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы каналы.

Отмечается, что группа прохожих пыталась отбить мужчину от сотрудников ТЦК. В конце концов его посадили в служебный автомобиль.

Напомним, в Киеве мужчина, убегая от ТЦК, выбежал на лед и провалился в воду. Это произошло в середине февраля, когда в столице были сильные морозы.