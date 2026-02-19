На Львовщине на пожаре в птичнике спасли более 23 тысяч цыплят
Пожар возник в четверг, 19 февраля, около 04:30 в селе Заболотцы Золочевского района
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Возгорание произошло в кирпичном одноэтажном здании птичника. Сложность тушения заключалась в сильном задымлении помещения: горели подстилка и оборудование, а огонь быстро распространялся.
Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Пожар ликвидировали в 07:21.
Огнеборцы спасли 23 500 цыплят и здание птичника.
На месте работали 28 спасателей, привлекались 7 единиц спецтехники.
Причины и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.
