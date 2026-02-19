Фото: ГСЧС

Пожар возник в четверг, 19 февраля, около 04:30 в селе Заболотцы Золочевского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание произошло в кирпичном одноэтажном здании птичника. Сложность тушения заключалась в сильном задымлении помещения: горели подстилка и оборудование, а огонь быстро распространялся.

Спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Пожар ликвидировали в 07:21.

Огнеборцы спасли 23 500 цыплят и здание птичника.

На месте работали 28 спасателей, привлекались 7 единиц спецтехники.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.

Напомним, утром 13 февраля на Прикарпатье во время пожара в многоэтажке погибли два человека. Причина возгорания устанавливается.