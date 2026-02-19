С начала отопительного сезона в Украине погибли более 800 человек

иллюстративное фото: из открытых источников

848 человек, а среди них 23 детей – именно столько жизней унесли пожары с начала отопительного сезона в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, за этот период возникло 10578 возгораний в домах и сооружениях жилого назначения.

"По сухим цифрам – разрушенные дома, обгоревшие стены, черный дым и пустые окна. Пострадали 783 человека, из них 93 ребенка. Каждая из этих историй – боль семей, страх в детских глазах, тревога, которая останется навсегда", – говорится в сообщении.

Основные причины пожаров:

более 3,5 тыс. пожаров произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электроустановок;

более 3 тыс. – из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей;

более 2,5 тыс. – из-за неосторожного обращения с огнем.

