С начала отопительного сезона в Украине погибли более 800 человек
848 человек, а среди них 23 детей – именно столько жизней унесли пожары с начала отопительного сезона в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, за этот период возникло 10578 возгораний в домах и сооружениях жилого назначения.
"По сухим цифрам – разрушенные дома, обгоревшие стены, черный дым и пустые окна. Пострадали 783 человека, из них 93 ребенка. Каждая из этих историй – боль семей, страх в детских глазах, тревога, которая останется навсегда", – говорится в сообщении.
Основные причины пожаров:
более 3,5 тыс. пожаров произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электроустановок;
более 3 тыс. – из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей;
более 2,5 тыс. – из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, на водоемах Украины с начала 2026 года погибли 22 человека. Об этом сообщили в ГСЧС.