Свет будут выключать, но не всем: как будут действовать графики 20 февраля
В пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
В компании напоминают, что главная причина введения мер ограничения – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.
Напомним, украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии. Будут финансировать премию непосредственно из государственного бюджета.