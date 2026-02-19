19:05  19 февраля
В Украине может появиться новый праздник
18:29  19 февраля
Стало известно, когда в Украину придет тепло
13:56  19 февраля
Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2026, 19:49

Свет будут выключать, но не всем: как будут действовать графики 20 февраля

19 февраля 2026, 19:49
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 20 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что главная причина введения мер ограничения – это последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, украинским энергетикам обещают по 200 тысяч гривен премии. Будут финансировать премию непосредственно из государственного бюджета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
электроэнергия Укрэнерго экономика энергетика отключения света
Из-за непогоды в Украине обесточены более 450 населенных пунктов
19 февраля 2026, 12:34
Зеленский пообещал обеспечить резервным питанием критическую инфраструктуру во всех общинах
18 февраля 2026, 18:47
Как в Украине будут отключать свет 17 февраля
16 февраля 2026, 19:33
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Застрелила из винтовки: во Львовской области женщина получила подозрение за убийство собаки
19 февраля 2026, 21:18
В Киеве мобилизовали мужчину с больным сердцем
19 февраля 2026, 20:51
В "Слуге народа" сделали заявление о реформе партии
19 февраля 2026, 20:28
В Виннице произошел пожар в общежитии учебного заведения
19 февраля 2026, 20:25
С начала отопительного сезона в Украине погибли более 800 человек
19 февраля 2026, 20:13
$1000 за службу в тылу: во Львове военный пытался заработать перед увольнением
19 февраля 2026, 19:56
Заместитель председателя Днепропетровской ОВА пришла на встречу с ветеранами в часах за 5 миллионов
19 февраля 2026, 19:21
В Украине может появиться новый праздник
19 февраля 2026, 19:05
На Львовщине на пожаре в птичнике спасли более 23 тысяч цыплят
19 февраля 2026, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »