Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу вранці відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням енергосистеми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України.

"Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Наразі у м. Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", – додав Шмигаль.

Як повідомлялось, Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні. Це сталось вранці 31 січня.