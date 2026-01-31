11:03  31 січня
Потяг Київ-Харків здійснив вимушену зупинку під Полтавою
10:04  31 січня
На Одещині через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження електромереж
09:03  31 січня
Депутат із Закарпаття "набрехав" у декларації на 14 млн грн
31 січня 2026, 12:43

Енергетики працюють над відновленням електропостачання: коли з’явиться світло

31 січня 2026, 12:43
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу вранці відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням енергосистеми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України.

"Сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, це спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.

Наразі у м. Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", – додав Шмигаль.

Як повідомлялось, Молдова залишилась без світла через блекаут в Україні. Це сталось вранці 31 січня.

