16:04  23 января
В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
23 января 2026, 15:31

Укрэнерго сообщает об усложнении ситуации в энергосистеме, в большинстве регионов применены аварийные отключения

23 января 2026, 15:31
иллюстративное фото: из открытых источников
Сегодня, 23 января, ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что главная причина вынужденных отключений – это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

"Энергосистема все еще приходит в себя от нанесенных ударов. Сегодня утром ситуация усложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт", – говорится в сообщении.

По словам энергетиков, оборудование работает на грани возможного. Из-за предварительных повреждений и разрушений – уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта.

"Чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточений, угрожающих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры должны были прибегнуть к экстренным мерам и применить аварийные отключения", – добавляют в компании.

В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением.

Ранее мы сообщали о том, как будут выключать свет в Украине 23 января. Соответствующее предупреждение было опубликовано в телеграмм-канале Укрэнерго.

23 января 2026
07 августа 2025
