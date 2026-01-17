РФ за 2025 год украла более 2 миллионов тонн украинского зерна

Иллюстративное фото

В 2025 году РФ украла более 2 миллионов тонн украинского зерна с наших временно оккупированных территорий. Это зерно Москва поставляла в страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы. Почти 40% были доставлены в Египет.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, россияне создали теневой флот в Азовском и Черном морях, чтобы продавать украденное украинское зерно. Украинская разведка уже идентифицировала 45 судов, привлеченных к этому. Введены санкции против 43 из них, а также против 39 капитанов.

"Мы также отслеживаем компании, причастные к этой незаконной торговле. Все они ощутят на себе действие украинских санкций - как судебных, так и специальных. Я призываю наших европейских партнеров начать системное противодействие этому российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую он представляет", - говорит министр.

По его словам, российская инфраструктура, задействованная в угоне украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно быстрее попасть под европейские санкции.

"У нас уже есть опыт противодействия теневому танкерному флоту россии. Теперь пора остановить и расширение российского теневого зернового флота. Ведь это не только угроза глобальной продовольственной безопасности, но и еще один источник финансирования кремлевского режима и его военной машины", – отметил Андрей Сибига.

