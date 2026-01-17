14:38  17 січня
17 січня 2026, 19:35

РФ за 2025 рік вкрала понад 2 мільйона тонн українського зерна

17 січня 2026, 19:35
Ілюстративне фото
У 2025 році РФ вкрала понад 2 мільйони тонн українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. Це зерно Москва постачала до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було доставлено до Єгипту

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, росіяни створили тіньовий флот в Азовському та Чорному морях, щоб продавати вкрадене українське зерно. Українська розвідка вже ідентифікувала 45 суден, які залучені до цього. Запроваджені санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів.

"Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі дію українських санкцій – як судових, так і спеціальних. Я закликаю наших європейських партнерів розпочати системну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить", - каже міністр.

За його словами, російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції.

"Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту росії. Тепер настав час зупинити й розширення російського тіньового зернового флоту. Адже це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини", – зауважив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, ціни в Україні не знижуються, але зростають повільніше, ніж раніше. У відомстві зазначили, що уповільненню зростання цін допомогли нові врожаї. Наприклад, овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му – буде меншою за 7%.

