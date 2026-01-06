Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Костромской области РФ, нефтебазы врага, пунктов управления беспилотников и других важных объектов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"С целью снижения военного потенциала противника подразделения Сил обороны Украины поразили 100 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ в районе населенного пункта Нея (Костромская область, РФ). Цель поражена. На территории объекта зафиксирован пожар", – говорится в сообщении.

Масштаб ущерба уточняется. По предварительной информации, объявлена эвакуация местного населения.

В Генштабе отметили, что 100-й арсенал ГРАУ – складской комплекс длительного хранения боеприпасов, входящий в систему обеспечения сухопутных войск, ВДС и ВКС РФ. Объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, ракет тактического и оперативно-тактического уровней.

"Поражение указанного объекта существенно нарушает логистические цепи поставок боеприпасов, снижает оперативные возможности боевых подразделений противника и усложняет проведение наступательных действий", – подчеркнули в Генштабе.

Также в ночь на 6 января подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по нефтебазе "Геркон Плюс" в районе села Стрелецкие Хутора Липецкой области РФ.

Кроме того, поражены пункты управления беспилотных летательных аппаратов россиян в районах:

Покровск, Донецкая область, Украина;

Валетовка, Курская область, РФ;

Грайворон, Белгородская область, РФ.

Во всех случаях зафиксированы попадания в цели.

Также поражена радиолокационная станция 9С32 зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме этого, Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения живой силы врага в районе Староселья Белгородской области РФ. Цель поражена, потери уточняются.

Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовало движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.

