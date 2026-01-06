14:12  06 января
В Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка
13:25  06 января
На Харьковщине легковушка врезалась в маршрутку на встречной полосе: 18 пострадавших
10:32  06 января
На Закарпатье на 8-летнюю девочку упало дерево: она погибла
UA | RU
UA | RU
06 января 2026, 18:36

Силы обороны поразили ракетно-артиллерийский арсенал и нефтебазу в России

06 января 2026, 18:36
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) в Костромской области РФ, нефтебазы врага, пунктов управления беспилотников и других важных объектов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"С целью снижения военного потенциала противника подразделения Сил обороны Украины поразили 100 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ в районе населенного пункта Нея (Костромская область, РФ). Цель поражена. На территории объекта зафиксирован пожар", – говорится в сообщении.

Масштаб ущерба уточняется. По предварительной информации, объявлена эвакуация местного населения.

В Генштабе отметили, что 100-й арсенал ГРАУ – складской комплекс длительного хранения боеприпасов, входящий в систему обеспечения сухопутных войск, ВДС и ВКС РФ. Объект выполняет функции учета, технического обслуживания, хранения и подготовки к отгрузке артиллерийских боеприпасов, ракет тактического и оперативно-тактического уровней.

"Поражение указанного объекта существенно нарушает логистические цепи поставок боеприпасов, снижает оперативные возможности боевых подразделений противника и усложняет проведение наступательных действий", – подчеркнули в Генштабе.

Силы обороны поразили ракетно-артиллерийский арсенал в России

Также в ночь на 6 января подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по нефтебазе "Геркон Плюс" в районе села Стрелецкие Хутора Липецкой области РФ.

Кроме того, поражены пункты управления беспилотных летательных аппаратов россиян в районах:

  • Покровск, Донецкая область, Украина;
  • Валетовка, Курская область, РФ;
  • Грайворон, Белгородская область, РФ.

Во всех случаях зафиксированы попадания в цели.

Также поражена радиолокационная станция 9С32 зенитного ракетного комплекса С-300В в районе Новоянисоли на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме этого, Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения живой силы врага в районе Староселья Белгородской области РФ. Цель поражена, потери уточняются.

Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовало движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война ВСУ Силы оборони Россия потери россиян
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Прикарпатье два ребенка отравились угарным газом
06 января 2026, 19:20
Чиновник ГПСУ требовал 10% "отката" за поставку запчастей для воинских частей
06 января 2026, 17:58
На Днепропетровщине офицер за $9000 обещал "организовать" ротацию бойца с передовой
06 января 2026, 17:27
В Кировоградской области 23-летний парень заказал убийство тещи из-за конфликта во время развода
06 января 2026, 16:42
Россияне ударили баллистикой по объекту инфраструктуры в Кривом Роге
06 января 2026, 16:03
Житель Днепропетровщины пять дней бродил по заснеженным Карпатам, чтобы попасть в Румынию
06 января 2026, 15:51
На Полтавщине в доме взорвался газовый баллон: есть пострадавшие
06 января 2026, 15:26
Итальянца, который по дороге в Украину восхвалял Путина, не пустили в страну
06 января 2026, 14:48
В Николаеве родители пытались за 10 тысяч долларов продать новорожденного ребенка
06 января 2026, 14:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »