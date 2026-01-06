14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
UA | RU
UA | RU
06 січня 2026, 18:36

Сили оборони уразили ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу в Росії

06 січня 2026, 18:36
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження арсенала Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Костромській області РФ, нафтобази ворога, пунктів управління безпілотників та інших важливих об’єктів

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ у районі населеного пункту Нея (Костромська область, РФ). Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу", – йдеться у повідомленні.

Масштаб збитків уточнюється. За попередньою інформацією, оголошена евакуація місцевого населення.

У Генштабі зазначили, що 100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.

"Ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій", – наголосили в Генштабі.

Сили оборони уразили ракетно-артилерійський арсенал у Росії

Також в ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі села Стрілецькі Хутори Липецької області РФ.

Крім того, уражені пункти управління безпілотних літальних апаратів росіян у районах:

  • Покровськ, Донецька область, Україна;
  • Валєтовка, Курська область, РФ;
  • Грайворон, Бєлгородська область, РФ.

У всіх випадках зафіксовані влучання в цілі.

Також уражена радіолокаційна станція 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донеччини.

Окрім цього, Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили ворога у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражена, втрати уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня на аеродромі під Липецьком були спалені два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію ГУР реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна ЗСУ Сили оборони Росія втрати росіян
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
На Прикарпатті дві дитини отруїлися чадним газом
06 січня 2026, 19:20
Посадовець ДПСУ вимагав 10% "відкату" за постачання запчастин для військових частин
06 січня 2026, 17:58
На Дніпропетровщині офіцер за $9000 обіцяв "організувати" ротацію бійця з передової
06 січня 2026, 17:27
На Кіровоградщині 23-річний молодик замовив вбивство тещі через конфлікт під час розлучення
06 січня 2026, 16:42
Росіяни вдарили балістикою по об’єкту інфраструктури у Кривому Розі
06 січня 2026, 16:03
Житель Дніпропетровщини п’ять днів блукав засніженими Карпатами, щоб потрапити до Румунії
06 січня 2026, 15:51
На Полтавщині у будинку вибухнув газовий балон: є постраждалі
06 січня 2026, 15:26
Італійця, який дорогою до України вихваляв Путіна, не пустили в країну
06 січня 2026, 14:48
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
06 січня 2026, 14:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »