Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження арсенала Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Костромській області РФ, нафтобази ворога, пунктів управління безпілотників та інших важливих об’єктів

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління МО РФ у районі населеного пункту Нея (Костромська область, РФ). Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу", – йдеться у повідомленні.

Масштаб збитків уточнюється. За попередньою інформацією, оголошена евакуація місцевого населення.

У Генштабі зазначили, що 100-й арсенал ГРАУ – складський комплекс тривалого зберігання боєприпасів, що входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та ВКС РФ. Об’єкт виконує функції обліку, технічного обслуговування, зберігання та підготовки до відвантаження артилерійських боєприпасів, а також ракет тактичного й оперативно-тактичного рівнів.

"Ураження зазначеного об’єкта суттєво порушує логістичні ланцюги постачання боєприпасів, знижує оперативні можливості бойових підрозділів противника та ускладнює проведення наступальних дій", – наголосили в Генштабі.

Також в ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі села Стрілецькі Хутори Липецької області РФ.

Крім того, уражені пункти управління безпілотних літальних апаратів росіян у районах:

Покровськ, Донецька область, Україна;

Валєтовка, Курська область, РФ;

Грайворон, Бєлгородська область, РФ.

У всіх випадках зафіксовані влучання в цілі.

Також уражена радіолокаційна станція 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донеччини.

Окрім цього, Сили оборони завдали удару по району зосередження живої сили ворога у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражена, втрати уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 21 грудня на аеродромі під Липецьком були спалені два російські винищувачі Су-30 та Су-27. Спецоперацію ГУР реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.

