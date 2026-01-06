Фото: AI

Громадянина Італії, який прямував до України разом з дружиною українкою та вихваляв в автобусі російського диктатора, не пропустили через кордон

Про це передає RegioNews із посиланням на дописи у соцмережі Threads.

Скандал спалахнув після допису українки Дар’ї Мельниченко у Threads. Вона розповіла, що познайомилася з Рокко під час поїздки з Італії. Італієць, який був у подарованій дружиною-українкою вишиванці, почав переконувати Дар’ю, що Україна – "погана країна", а він особисто "поважає путіна".

Історія миттєво стала вірусною. Українці за лічені години перетворили Рокко на героя мемів та чекали на інформацію про перетин кордону італійцем.

Коли автобус прибув на кордон, Дар’я написала заяву. Італійця разом із дружиною одразу запросили на допит.

"Спойлер: мені все сказали, що його не пропустять", – повідомила Дарʼя.

У коментарі для "УП. Життя" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко підтвердив, що щодо іноземця проводять "усі передбачені законом заходи прикордонного контролю". Рішення ухвалюватимуться виключно у правовому полі.

