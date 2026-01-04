13:05  04 января
04 января 2026, 15:21

Владимир Зеленский вместе с Игорем Клименко определили нового главу ГПСУ: кого избрали

04 января 2026, 15:21
Фото: Телеграмм/Zelenskiy / Official
Президент Зеленский подтвердил, что в ближайшее время планируется назначение нового руководителя Государственной пограничной службы Украины

Об этом глава государства сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности в регионах и дальнейшая работа сил сектора безопасности. По словам главы государства, министр доложил о текущей ситуации безопасности по стране, а также о мерах по ликвидации последствий российских обстрелов.

Отдельное внимание во время встречи было уделено работе экстренных служб. В частности, речь шла о действиях подразделений ГСЧС, привлеченных к аварийно-спасательным работам в пострадавших регионах. Президент отметил, что службы реагируют оперативно и продолжают работать в усиленном режиме с учетом вызовов безопасности.

Также обсуждались вопросы развития Государственной пограничной службы Украины.

В ходе совещания Зеленский и Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ. Ожидается, что кадровое решение будет принято в ближайшее время. О результатах назначения информируют дополнительно по завершении всех необходимых процедур.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Игорь Клименко назначил Сергея Дейнеко, который более шести лет возглавлял Государственную пограничную службу, советником главы МВД Украины.

