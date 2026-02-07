На Львовщине из-за атаки РФ без воды и тепла остались 6 тысяч человек
Из-за атаки по объекту критической инфраструктуры в поселке Добротвор Львовской области 6 тысяч местных жителей остались без воды и тепла
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую ОВА.
Как отмечается, над восстановлением поставок работают все профильные службы.
Также во Львовской области работают графики почасовых отключений электроэнергии. Сейчас по всей Львовской области без электричества более 600 тысяч абонентов.
Как сообщалось, 6 февраля во Львовской области прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в селе Дулебы Стрыйского района.
РФ совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы УкраиныВсе новости »
