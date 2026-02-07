16:59  07 февраля
07 февраля 2026, 11:19

РФ атаковала энергообъекты в восьми областях Украины

07 февраля 2026, 11:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Ночью и утром 7 февраля враг совершил очередную, вторую с начала года массированную атаку на энергосистему Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Как отметили в компании, под ударом российских ракет и дронов оказались энергообъекты в восьми областях.

"Были атакованы электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. В результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, которые обеспечивали выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены", – говорится в сообщении.

В результате нанесенных врагом повреждений – в энергосистеме Украины существенно увеличился дефицит мощности. Это обусловило вынужденное увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах.

Также в большинстве областей действуют аварийные отключения, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Как сообщалось, РФ совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. Во многих регионах нет света.

