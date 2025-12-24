Фото: полиция

Вечером 23 декабря российские военные в очередной раз атаковали Чернигов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре города. В результате попаданий возник пожар, который ликвидировали спасатели.

В АО "Черниговоблэнерго" сообщили, что в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Была обесточена часть Чернигова. Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.

В другом районе города беспилотник попал в технический этаж многоэтажки. К счастью, погибших и пострадавших нет, два человека подверглись острой реакции на стресс.

Повреждены многоэтажки, частные дома и припаркованные рядом автомобили.

На месте происшествия развернули Пункт Несокрушимости, где полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе.

Напомним, в ночь на 24 декабря российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Запорожье, сбросив на город три авиационных бомбы. Есть попадания в жилую застройку, возникли пожары.