08:14  24 декабря
Нападение среди бела дня: в Киеве мужчина с ножом тяжело ранил предпринимателя
07:57  24 декабря
В Ровенской области поезд насмерть сбил мужчину
07:52  24 декабря
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2025, 07:26

Атака дронов на Чернигов: попадание в энергообъект и многоэтажку

24 декабря 2025, 07:26
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Вечером 23 декабря российские военные в очередной раз атаковали Чернигов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Враг нанес несколько ударов по критической инфраструктуре города. В результате попаданий возник пожар, который ликвидировали спасатели.

В АО "Черниговоблэнерго" сообщили, что в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Была обесточена часть Чернигова. Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.

Атака дронов на Чернигов: есть попадание в энергообъект

В другом районе города беспилотник попал в технический этаж многоэтажки. К счастью, погибших и пострадавших нет, два человека подверглись острой реакции на стресс.

Повреждены многоэтажки, частные дома и припаркованные рядом автомобили.

Атака дронов на Чернигов: есть попадание в многоэтажку
Атака дронов на Чернигов

На месте происшествия развернули Пункт Несокрушимости, где полицейские принимают заявления о поврежденном имуществе.

Напомним, в ночь на 24 декабря российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Запорожье, сбросив на город три авиационных бомбы. Есть попадания в жилую застройку, возникли пожары.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Чернигов дрон многоэтажка беспилотники
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
На Хмельнитчине мужчина ранил подростка ножом: парня госпитализировали
24 декабря 2025, 08:36
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом
24 декабря 2025, 08:17
Нападение среди бела дня: в Киеве мужчина с ножом тяжело ранил предпринимателя
24 декабря 2025, 08:14
В Ровенской области поезд насмерть сбил мужчину
24 декабря 2025, 07:57
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
24 декабря 2025, 07:52
Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю
24 декабря 2025, 07:48
Удар КАБами по Запорожью: количество пострадавших увеличилось
24 декабря 2025, 07:35
Украинские защитники обезвредили еще почти 1100 оккупантов и 45 вражеских артсистем
24 декабря 2025, 07:14
Грабовское в Сумской области перешло под контроль россиян - DeepState
24 декабря 2025, 07:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »