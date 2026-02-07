Россияне существенно повредили объекты ДТЭК

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, в результате атаки существенно пострадало оборудование

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", – говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения объекты ДТЭК были атакованы россиянами более 220 раз.

Напомним, 7 февраля РФ атаковала энергообъекты в восьми областях Украины. В результате нанесенных врагом повреждений – в энергосистеме Украины существенно увеличился дефицит мощности.