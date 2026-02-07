Россияне существенно повредили объекты ДТЭК
Армия РФ атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, в результате атаки существенно пострадало оборудование
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
"Это уже десятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года", – говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения объекты ДТЭК были атакованы россиянами более 220 раз.
Напомним, 7 февраля РФ атаковала энергообъекты в восьми областях Украины. В результате нанесенных врагом повреждений – в энергосистеме Украины существенно увеличился дефицит мощности.
Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракетВсе новости »
07 февраля 2026, 10:37В Украине ввели аварийные отключения света из-за атаки РФ, власти просят помощь от Польши
07 февраля 2026, 09:30РФ совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины
07 февраля 2026, 07:59
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Ермак – это не фамилия и не персоналия. Ермак – это система
07 февраля 2026, 17:11Бурштынская ТЭС в Прикарпатье сильно повреждена и остановила работу
07 февраля 2026, 16:59В Харькове к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который забрызгал газовым баллончиком работника ТЦК
07 февраля 2026, 16:25На Закарпатье задержан иностранец, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию
07 февраля 2026, 15:40Украина получила 300 мощных генераторов на полмиллиарда долларов
07 февраля 2026, 15:06Украинский блоггер, ежедневно показывавший минуту молчания, уехал в Канаду
07 февраля 2026, 14:35В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
07 февраля 2026, 14:05Наша переговорная позиция объективно слаба
07 февраля 2026, 13:59Украинские пограничники уничтожили 2 вражеских танка в Донецкой области
07 февраля 2026, 13:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы