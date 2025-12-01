Відключення світла 2 листопада: якими в Україні будуть графіки обмеження електроенергії

Ілюстративне фото

В Україні у вівторок, 2 грудня, будуть запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії. В Укренерго попередили про графіки

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Причиною обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичні об'єкти. 2 листопада в Україні час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмежень потужності — з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликають енергетики.

Нагадаємо, влада України працює над тим, щоб найближчими днями скоротити відключення електроенергії для громад та критичної інфраструктури. Про це заявили у Кабміні.