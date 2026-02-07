В горах Буковины пограничники спасли от смерти мужчину, пытавшегося бежать в Румынию

фото: ГНСУ

В ночь на 7 февраля пограничники отдела «Селятин» совместно со спасателями нашли мужчину, который потерял ориентировку неподалеку от границы и просил о помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Совместными усилиями пограничники и спасатели быстро нашли мужчину. Он с травмой головы и признаками обморожения находился в бессознательном состоянии.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь и осуществлена транспортировка в больницу.

Как выяснилось, житель Херсонской области 1995 года рождения пытался незаконно попасть в Румынию, однако не рассчитал свои силы и обратился в подразделение ГСЧС за помощью.

