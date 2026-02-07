В горах Буковины пограничники спасли от смерти мужчину, пытавшегося бежать в Румынию
В ночь на 7 февраля пограничники отдела «Селятин» совместно со спасателями нашли мужчину, который потерял ориентировку неподалеку от границы и просил о помощи
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Совместными усилиями пограничники и спасатели быстро нашли мужчину. Он с травмой головы и признаками обморожения находился в бессознательном состоянии.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь и осуществлена транспортировка в больницу.
Как выяснилось, житель Херсонской области 1995 года рождения пытался незаконно попасть в Румынию, однако не рассчитал свои силы и обратился в подразделение ГСЧС за помощью.
Напомним, на Буковине была задержана группа мужчин и их проводников. За побег в соседнюю Румынию они заплатили 45 тысяч евро.
