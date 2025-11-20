Імпорт свинини до України збільшився більн ніж в 10 разів: що відбувається на ринку

Ілюстративне фото

Україна за період з січня по жовтень 2025 року імпортувала в 11,5 раза більше свинини, аніж було минулого року. При цьому експорт зменшився

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що за десять місяців цього року Україна імпортувала 24,295 тисячі тонн свинини. Це близько 61,554 мільйона доларів. Це на 2,12 тисячі тонн більше, аніж у цей же період минулого року.

До трійки "лідерів" серед постачальників свинини в Україну входять:

Данія - 58,62% постачань на суму 36,08 мільйона доларів;

Польща - 18,29% постачань на суму 11,26 мільйона доларів;

Нідерланди - 8,54% на суму 5,26 мільйона доларів.

При цьому експорт свинини становив за цей період 2,152 тисячі тонн на суму 6,42 мільйона доларів. Це на 15,7% менше, аніж минулого року.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).