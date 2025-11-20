15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2025, 23:30

Імпорт свинини до України збільшився більн ніж в 10 разів: що відбувається на ринку

20 листопада 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Україна за період з січня по жовтень 2025 року імпортувала в 11,5 раза більше свинини, аніж було минулого року. При цьому експорт зменшився

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Зазначається, що за десять місяців цього року Україна імпортувала 24,295 тисячі тонн свинини. Це близько 61,554 мільйона доларів. Це на 2,12 тисячі тонн більше, аніж у цей же період минулого року.

До трійки "лідерів" серед постачальників свинини в Україну входять:

  • Данія - 58,62% постачань на суму 36,08 мільйона доларів;
  • Польща - 18,29% постачань на суму 11,26 мільйона доларів;
  • Нідерланди - 8,54% на суму 5,26 мільйона доларів.

При цьому експорт свинини становив за цей період 2,152 тисячі тонн на суму 6,42 мільйона доларів. Це на 15,7% менше, аніж минулого року.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
імпорт свинина економіка
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »