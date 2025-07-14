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Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, это был хороший разговор. Он поблагодарил Трампа за готовность "работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир".

Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили необходимые средства и решения по защите людей от российских ударов, а также укреплению позиции Украины.

"Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и дальше. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка", - пишет Зеленский.

Стоит отметить, что до телефонного разговора с Зеленским президент США подверг критике Путина. Он заявил, что диктатор "хорошо говорит, а вечером все бомбит". Американский президент дал Путину 50 дней на договоренности о мире. Если этого не произойдет, говорит Трамп, США введут тарифы против торговых партнеров РФ в 100%.