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14 июля 2025, 23:15

"Чтобы остановить убийства и установить мир": Зеленский побеседовал с Трампом

14 июля 2025, 23:15
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Фото: ОП
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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсуждали лидеры защиту людей от ударов РФ

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, это был хороший разговор. Он поблагодарил Трампа за готовность "работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир".

Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили необходимые средства и решения по защите людей от российских ударов, а также укреплению позиции Украины.

"Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и дальше. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка", - пишет Зеленский.

Стоит отметить, что до телефонного разговора с Зеленским президент США подверг критике Путина. Он заявил, что диктатор "хорошо говорит, а вечером все бомбит". Американский президент дал Путину 50 дней на договоренности о мире. Если этого не произойдет, говорит Трамп, США введут тарифы против торговых партнеров РФ в 100%.

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