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Группа Imagine Dragons продолжает поддерживать украинцев. В этот раз фронтмен Дэн Рейнольдс поднял на сцене флаг с символом украинской военной бригады

Об этом сообщает 122-я отдельная бригада ТрО, передает RegioNews.

Во время выступления фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял флаг 122-й отдельной бригады ТрО и поцеловал его.

Военные поблагодарили музыканта за поддержку и отметили, что это очень важно напоминать миру, что война в Украине продолжается.

"Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене как напоминание всему миру, что Украина борется. Спасибо Imagine Dragons за искреннюю поддержку. Музыка объединяет. Символы — вдохновляют. Победа — впереди", - говорят в 122-й отдельной бригаде.

Напомним, что американская группа Imagine Dragons является посольствами UNITED24 и публично поддерживают Украину. Не так давно Дейн Рейнольдс и его брат Мак представили новый проект. Это видеоигра Last Flag. В игре в честь украинских защитников, один из персонажей игры имеет на лацкане нашивку с украинским флагом.