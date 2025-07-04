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Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Украина произвела очередной обмен пленных. По словам президента, большинство из этих военных находились в плену РФ еще с 2022 года. В Украину вернулись военные, защищавшие государство по разным направлениям: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это военные Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.

Также среди вернувшихся есть гражданские украинцы.

"Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины – освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это делать", - говорит Зеленский.

Напомним, ранее во время встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский рассказывал, что РФ передала Киеву трупы своих же солдат. Сейчас Киев проводит экспертизу, чтобы найти их родных.