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04 липня 2025, 14:19

Були в полоні понад три роки: Україна і РФ провели черговий обмін полонених

04 липня 2025, 14:19
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Фото: ОП
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Президент України Зеленський підтвердив успішне проведення чергового обміну полонених. В Україну повернулись військові та цивільні

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Україна провела черговий обмін полонених. За словами президента, більшість із цих військових була в полоні РФ ще з 2022 року. В Україну повернулись військові, які захищали державу на різних напрямках: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це військові Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.

Також серед тих, хто повернувся, є цивільні українці.

"Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України – звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити", - каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, Володимир Зеленський розповідав, що РФ передала Києву трупи своїх же солдатів. Зараз Київ проводить експертизи, щоб знайти їхніх рідних.

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