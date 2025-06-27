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27 июня 2025, 07:35

Военные моряки сбили вражеский Shahed

27 июня 2025, 07:35
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня ночью, 27 июня, военные моряки сбили вражеский дрон-камикадзе типа "Shahed-136", которым Россия атаковала Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.

Напомним, разведчики спецподразделения ГУР МО Украины "Prymarу" показали, как уничтожили российские системы ПВО в Крыму.

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